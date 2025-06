Franchising in Italia: crescita sostenuta e nuove sfide nel 2024

Il franchising in Italia, nonostante una crescita più moderata, continua a dimostrarsi un modello commerciale solido. Nel 2023, il fatturato del settore ha raggiunto i 35,8 miliardi di euro, segnando un incremento del 5,4% rispetto all’anno precedente, che si confronta con il +9,9% del 2022. Anche il numero di nuovi punti vendita è aumentato, con 67.275 attività nel 2024 (+2,2%), a fronte di una crescita del 7,6% nel 2023.

Il Rapporto Assofranchising Italia 2025, redatto da Nomisma, sottolinea come il settore stia affrontando sfide legate alla congiuntura economica e alla diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie. Nonostante ciò, si prevede per quest’anno un aumento del fatturato del 3,9%. Aumenta anche il numero di occupati, che raggiungerà 293.791 unità (+2,1% rispetto al 2023).

Le insegne attive in Italia sono 931, con una lieve crescita rispetto all’anno passato. Tra i settori più performanti, si evidenziano la grande distribuzione organizzata con un giro d’affari di 12,6 miliardi, seguita dall’abbigliamento (7,4 miliardi) e dai servizi (6,7 miliardi). Unico settore in calo è quello della casa, che ha registrato una diminuzione del -1,4%.

Il presidente di Assofranchising, Alberto Cogliati, ha messo in evidenza l’importanza dell’autoimpiego, suggerendo che il settore possa rappresentare una via di uscita per i professionisti disoccupati. Inoltre, il report indica che il 78% delle aziende sta implementando l’intelligenza artificiale per il marketing e altre aree operative, mentre le strategie di marketing prediligono campagne social e eventi esperienziali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.ilsole24ore.com