Franchetti, nessun azionista ha esercitato il diritto di recesso

– Franchetti, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella manutenzione di reti infrastrutturali, ha comunicato che si è concluso il periodo utile per l’esercizio del diritto di recesso riguardante la delibera adottata dall’Assemblea del 1° luglio 2024 per l’incremento del numero di voti attribuiti alle azioni a voto plurimo, da 3 a 10 voti ciascuna. Non risultano pervenute dichiarazioni di recesso da parte dei soci legittimati.

Alla data odierna, risulta verificata la condizione sospensiva all’avveramento della quale è subordinata l’efficacia della predetta modifica statutaria.