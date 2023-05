Franchetti acquisisce il 67% del Gallo Technics

– Franchetti, Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, ha finalizzato in data odierna l’acquisizione del 67% del capitale sociale di Gallo Technics.

Gallo Technics è una società neo-costituita con sede a Padova che raccoglie la clientela storica, l’esperienza e la tradizione ingegneristica di oltre 50 anni nel settore, degli ingegneri Cesare e Sebastiano Gallo, e del padre Domenico prima di loro, i quali prima della costituzione della Gallo Technics hanno esercitato la loro attività come singoli professionisti.

Il prezzo per l’acquisizione del 67% del capitale sociale, pari al valore nominale delle quote, è stato corrisposto interamente per cassa.

A seguito dell’acquisizione il capitale sociale sarà detenuto da: Franchetti 67,00%, Gallo Cesare 19,00%, Gallo Sebastiano 14,00%.