Nuova trashissima catfight tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. La ragazza ha usato il phon con le mani unte di olio e il rampollo della Milano bene si è domandato dove “avesse imparato l’educazione e dove fosse cresciuta”. Miss Europa 2016 per identificazione personale ha dato di matto ed ha iniziato a strillare “tu i miei genitori non li tiri in ballo”.

La discussione è continuata in cucina, dove la modella ha dato del bugiardo al coinquilino: “Con chi pensi di parlare? Fly down baby, fly down. Non devi calcolarmi. Tu fai queste cose per visibilità. Evita di rivolgermi la parole, tanto non ci tengo. Lui è uno spargitore di energia negativa. Poi insultare i genitori delle altre persone si commenta da solo. I genitori non si toccano, ok? Tu non sai chi è mio padre e mia madre. Quindi porta rispetto, che io non tiro in ballo i tuoi genitori. Tu evita di sparare ca**ate come fai. Vai a fare Riccanza che dici che abiti nella Torre Solaria e poi sono tutte minc***te. Torna a fare Riccanza, ma non abitavi nella Torre Solaria? Fly down baby, non sai con chi ca**o stai parlando. Ok baby? Quello ha insultato i miei genitori. Mi ha detto chissà da dove vengo e chi mi ha cresciuto. Mio padre è un maresciallo dell’aeronautica, ma che ca**o vuoi. Ma come ca**o ti permetti? Ho capito che è il favorito del programma, però non può fare quello che vuole”.

Poco mi importa se Tommaso abbia mentito sula Torre Solaria o se Franceska Pepe sia davvero Miss Europa, questi due ci stanno regalando del sano trash e la Miss va tutelata al televoto. Prima di Franceska solo Aida Nizar era riuscita nella difficile impresa di litigare con quasi tutta la casa del GF.

Franceska Pepe vs Tommaso Zorzi: il video della litigata.

FLY DOWN, OK?! VAI A FARE RICCANZA, CHE DICI DI ABITARE NELLA TORRE SOLARIA E POI SONO SOLO MINCHIATE. #GFVIP pic.twitter.com/xc5m55vbmC — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Franceska: “Vai a fare Riccanza! Che dici che abiti nella Torre Solaria e poi sono tutte ca**ate” ✈️✈️✈️ #gfvip — Red Bengala (@RedBengala) September 25, 2020

PH: grazie ad Endemol Shine per la foto.