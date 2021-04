L’avventura di Franceska Pepe al GF Vip è stata brevissima, ma ricca di trash. L’influencer è quasi arrivata alle mani con un’autrice del reality e dopo qualche puntata è anche scomparsa dallo studio del programma. In una nuova intervista concessa a RadioGossipNewsItalia l’ex gieffina ha spiegato perché non l’abbiamo più vista tra gli eliminati.

“Ma perché devo aver fatto una ne? Magari sto cominciando un nuovo inizio. In studio non c’ero perché sinceramente non ero ben organizzata, avevo anche altre

trasmissioni. Il fatto di dover andare due volte a settimana a Roma, io abito in Toscana, più le altre trasmissioni che avevo in ballo era veramente stressante. Col senno di poi, se mi capitasse un’altra occasione di questo genere penso proprio che mi trasferirò per la durata del programma nella città in cui si registra. Però era la mia prima esperienza e ho cercato di fare come potevo diciamo”.

Quindi i rumor che parlavano di problemi di altra natura non sono veri?

