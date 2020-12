Franceska Pepe non farà più parte del parterre degli eliminati del Grande Fratello Vip e la decisione, secondo quanto raccontato dalla modella su Instagram, sarebbe stata presa da lei.

“Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme”.

Successivamente alcuni suoi fan con cui avrebbe parlato hanno rivelato sui social che, il motivo principale che l’avrebbe spinta ad abbandonare per sempre lo studio del GF Vip, sarebbe la percezione di “brutte energie” respirate in quel posto. Effettivamente da eliminata la Pepe ha furiosamente litigato sia con un’autrice del programma, sia con Matilde Brandi con cui sarebbe venuta quasi alle mani durante una scorsa puntata.

Nel dubbio, chiusa una porta si è aperto un portone, dato che Franceska Pepe ha appena registrato il nuovo programma di Simona Ventura, Game Of Games, che andrà in onda in primavera su Rai Due. A svelarlo è stata lei su Instagram senza mai citarlo apertamente.

“Il programma è italiano andrà in onda su Rai Due; è registrato a Lisbona perché essendo un game avevano bisogno di studi più grandi. […] Questo è un format tutto nuovo, mai visto in Italia prima”.

L’ex gieffina non sarebbe l’unica vip avvistata in quel di Lisbona in queste ore: oltre lei ci sarebbe anche Elettra Lamborghini, Ignazio Moser e Nicola Ventola, mentre BubinoBlog ha fatto i nomi anche di Massimiliano Rosolino e Max Giusti.

Franceska Pepe a Game Of Games, in che consiste il gioco

Il programma consiste in una serie di giochi con protagonisti alcuni concorrenti: si parte da prove come il classico gioco delle sedie musicali all’indovinare una parola misteriosa, fino a un ultimo step nel quale il concorrente rimasto in gara dovrà identificare 10 volti di personaggi famosi dopo aver selezionato una determinata categoria.

Un Stasera tutto è possibile versione americana, praticamente.

Game Of Games secondo Blogo sarà trasmesso a marzo del prossimo anno e durerà 6 puntate.