Quella tra Franceska Pepe il GF Vip è una ‘relazione complicata’, l’ex gieffina è quasi arrivata alle mani con un’autrice dello show e la stessa cosa è successa poco tempo fa con Matilde Brandi. Ieri sera l’influencer non era seduta tra gli eliminati e Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha svelato che questo potrebbe essere un addio e non un semplice contrattempo. Pare infatti che l’opinionista di Barbara d’Urso non tornerà più al GF Vip.

“L’esuberante concorrente FrancesKa Pepe ha detto basta. Non parteciperà più al Grande Fratello Vip nemmeno da eliminata in studio insieme con i suoi ex compagni di viaggio. Assente in studio per la seconda volta di seguito e dopo una serie di avvenimenti (dalla rissa con l’autrice Irene Ghergo a quella con Matilde Brandi, sempre fuori onda, ndr); la Pepe saluta così la sua avventura nel reality”.

Ma come mai la Pepe non vuole tornare nello studio che l’ha lanciata? Alcuni fan della ragazza sostengono di averci parlato ed hanno rivelato che Franceska non intende partecipare alle puntate perché sente delle brutte energie. La diretta interessata però in una serie di stories ha dato un’altra versione, altrettanto bislacca.

“Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme”.

In ogni caso ce ne faremo una ragione dell’assenza della ‘Pepe con la K’.

I tweet dei fan di Franceska Pepe.

quelli della casa che si chiedono perché non sentono più Franceska quando oggi lei ha detto che non va più in studio perché ci sono le energie negative #gfvip pic.twitter.com/XkvOx0C8Lp — Maroskella 5% (@franciskapepe) December 8, 2020