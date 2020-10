Franceska Pepe – dopo esser riuscita a litigare con tutti i componenti della casa del Grande Fratello Vip – sta facendo impazzire anche gli autori del programma.

Come già sappiamo, in occasione della puntata di venerdì sera, si è presentata in studio con mezz’ora di ritardo perché impegnata a litigare con un’autrice del reality.

“Ho litigato con un’autrice del programma così per malintesi, lo sai com’è quando c’è la tensione della diretta le persone si agitano. Se ci siamo menate? No, ma ci siamo andate molto vicine perché non sopporto le mancanze di rispetto. Abbiamo litigato perché si è scaldata troppo, ha alzato la voce e le ho chiesto chiarimenti”.

Ieri pomeriggio, su Instagram, ha tirato un’altra frecciatina agli autori del reality show colpevoli a suo dire di aver proposto per l’ennesima volta la soap opera fra Adua e Morra.

“Ieri [durante la puntata di venerdì sera, ndr] è stato vergognoso il fatto che si sia parlato per un sacco di tempo di argomenti che ormai sono triti e ritriti due palle così ci stanno facendo con le loro favole e le loro cose! Invece di chiarire il fatto che tutta Italia si sta domandando sul televoto. Io non sto accusando nessuno però credo che dei chiarimenti siano doverosi in questo senso per rispetto anche di tutte le persone che hanno votato usando gli sms. Quindi io lascio un hashtag #ridatecifranceska a favore di tutte le persone che ci tengono particolarmente a rivedermi all’interno della casa o a vedermi in generale”.

