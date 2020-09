Ieri sera i ragazzi del Grande Fratello Vip hanno fatto una festa e tra una pietanza e l’altra hanno bevuto anche un bel po’ di vino (dovrebbero darglielo più spesso). Franceska Pepe si è avvicinata sempre di più a Tommaso Zorzi, fino a quando ha provato a limonarlo, ma lui si è subito scansato:”Raga questa mi sta provando a mettere la lingua, non so più come gestirla, aiuto. […] No, ma ci sta provando sul serio, questa è pazza. Amore no, ma giuro me l’ha detto che mi vuole“.

Miss Europa per identificazione personale non si è data per vinta e si è dichiarata al rampollo milanese: “Tommaso è pure un fico io me lo farei davvero. Ormai Tommaso mi ha… io forse mi sto innamorando di lui, è bello è vero? Sì è proprio bello lui. Il mio fidanzato? Non è pervenuto. Posso molestarti Tommy? Sei davvero gay? Guarda che io faccio magie. Non mi ricordo nemmeno chi c’è in casa, io calcolo solo te. Tom è quello più difficile e quindi anche il più attraente”.

Io ve lo dicevo che questa Franceska con la K meritava di stare in quella casa e avevo ragione. Questa ragazza è riuscita a discutere con mezza casa e ieri sera ha alzato il gomito ed ha provato a limonare il suo acerrimo nemico.

Salviamola al televoto!

Franceska Pepe show: tutti i video.

Franceska che bacia Tommaso sul collo e prova a limonarselo

TUTTO QUESTO HA UN NOME:

C I N E M A #GFVIP pic.twitter.com/vV0cFYJ8BS — ( )🎈 (@coipantaleopa) September 26, 2020

COSA HO APPENA SENTITO😂!

Franceska: Tommaso é pure un figo, io me lo farei.

Tommaso: amore mi sa che sei cascata malissimo… ✈️ ✈️ #GFVIP #franceska #tommaso pic.twitter.com/xqzw94GP6E — Lamiaverità❗️ (@Valeria30730) September 26, 2020

Franceska Pepe, 24 anni, ascendente bisessuale,

intenta nel rituale di conversione di un esemplare gay:

✨POETIC TRASH✨#GFVIP pic.twitter.com/k2lC1yvpdK — Adalgisa (@xoxokgisa) September 26, 2020

franceska avevo ragione quando ho detto che in realtà ti piaceva? #gfvip pic.twitter.com/xg4Fda0K9u — ⁹¹ (@jusxtwoghosts) September 26, 2020

Ragazzi ma FRANCESKA È INNAMORATA PERDUTAMENTE STASERA.

Lo guarda e sorride e pensa a qualcosa e chissà cosa… 😂✈️🙈 #GFVIP #tommaso #franceska pic.twitter.com/bwygx6pKec — Lamiaverità❗️ (@Valeria30730) September 26, 2020

Franceska ti prego non ti far passare la sbronza #GFVIP pic.twitter.com/jG56CWLvTi — ( )🎈 (@coipantaleopa) September 26, 2020

“Manco me li ricordo quelli che ci stanno qua dentro io vago solo te”

FRANCESKA MI SPEZZA TRA POCO TOMMASO SBROCCA #gfvip pic.twitter.com/hY43btPyeP — socy ♡ (@maxencejtm87) September 26, 2020

Tommaso che esce dal confessionale e dice ad Oppini: no ma ci sta provando, ti giuro… È PAZZA. #franceska #tommaso #GFVIP 😂✈️ pic.twitter.com/r6vST5xyzY — Lamiaverità❗️ (@Valeria30730) September 26, 2020

È ubriaca marcia, sto malissimo 💀💀💀 #GFvip

pic.twitter.com/QenGwRkAwY — Gαвrίєℓє | Franceska K stan account (@gabrirz1) September 26, 2020