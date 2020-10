Franceska Pepe è riuscita a catalizzare l’attenzione mediatica anche da eliminata, arrivando nello studio del Grande Fratello Vip con circa mezzora di ritardo.

Il motivo sarebbe da attribuirsi ad una lite furibonda (“siamo arrivate quasi alle mani”) con Irene Ghergo, storica autrice televisiva.

“Ma come mai hai ritardato, mi hanno detto che sei furibonda, perché?”, ha chiesto Alfonso Signorini. “Ho litigato con un’autrice del programma così per malintesi, lo sai com’è quando c’è la tensione della diretta le persone si agitano” – ha risposto Franceska Pepe – “Se ci siamo menate? No, ma ci siamo andate molto vicine perché non sopporto le mancanze di rispetto. Abbiamo litigato perché si è scaldata troppo, ha alzato la voce e le ho chiesto chiarimenti”.