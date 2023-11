Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi in una nuova intervista

Il matrimonio fra Francesco Totti e Ilary Blasi ha iniziato a sgretolarsi a fine 2020 e oggi, a tre anni di distanza, l’ex calciatore ha detto la sua. Lo ha confidato a Walter Veltroni in una nuova intervista al Corriere della Sera.

“Eravate una coppia molto bella”, ha esordito Veltroni. “Noi due abbiamo passato venti anni insieme” – la pronta replica di Totti – “con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”.

Oltre alla fine del matrimonio, nel 2020 Francesco Totti ha subìto altri due eventi che lo hanno segnato e destabilizzato: la morte del padre a cui era legatissimo e l’addio al mondo del calcio.

“Quanto mi manca mio padre? Tanto, era il mio punto di riferimento, era il fulcro della mia vita. Mi mancano il suo sorriso, lo sguardo, la sicurezza che era capace di darmi. Anche oggi, se lo vedessi solo dieci secondi al giorno, mi basterebbe per stare meglio. Pure se non ci dicevamo una parola, ci capivamo. Lui parlava poco. Io peggio di lui. Ma quei silenzi erano pieni. Lui veniva la mattina a Trigoria, portava cornetti, pizza per tutti. Magari non ci incontravamo, ma sapere che c’era mi dava serenità”.

E ancora:

“Il ritiro, lo spogliatoio, la maglietta, la sala massaggi. Cavolate? No, erano la mia vita. Mi manca il bar e il caffè con i compagni di squadra, il viaggio in pullman da Trigoria allo stadio. Mi manca la routine che ha fatto la mia vita per decenni. Quando è finita le giornate si sono svuotate. Dopo mi sono sentito solo. Ma ci sta. Finiva una cosa che mi piaceva, che era la mia vita. Io però non pensavo che mi facesse così male smettere quella vita programmata, quella passione che nella mia mente avrei potuto continuare a vivere. Non ho accettato il distacco dal calcio”.