Francesco Totti sotto accusa: la denuncia di Igor Boni sui compensi del viaggio in Russia

Il viaggio di Francesco Totti in Russia ha suscitato numerose polemiche, culminate in un esposto formale presentato da Igor Boni, presidente del movimento Europa Radicale. Boni ha richiesto chiarimenti riguardo al sostanzioso compenso percepito dall’ex calciatore per la sua partecipazione a un evento a Mosca e le possibili implicazioni politiche e simboliche di tale partecipazione durante un conflitto in corso.

L’esposto è stato depositato presso la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica, con l’intento di verificare la trasparenza dei fondi e le vere motivazioni dietro la presenza di Totti in un contesto internazionale così delicato. Si discute di un compenso che si aggira tra 1 e 1,2 milioni di euro per il suo intervento in una partita-esibizione organizzata da sponsor russi.

Nonostante le critiche, Totti ha confermato il suo viaggio, affermando di voler promuovere i valori dello sport, lasciando però aperta la possibilità di annullare l’incontro qualora gli fosse stato richiesto. Le reazioni dalla scena politica italiana sono state forti, con il Partito Democratico che ha definito la decisione di Totti un “clamoroso errore” e +Europa che ha invitato l’ex calciatore a rinunciare alla trasferta, considerata inopportuna date le circostanze. Anche il Movimento 5 Stelle ha criticato la situazione, sottolineando la connessione dell’evento con sponsor del settore del gioco d’azzardo. La partecipazione di Totti è vista come problematica non solo per il contesto politico ma anche per il carico simbolico che comporta.