Francesco Totti si concede un acquisto dal prezzo stratosferico: di cosa si tratta

Nel corso delle ultime ore il nome di Francesco Totti è tornato ad occupare le principali pagine dei giornali di cronaca rosa. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex capitano della Roma abbia deciso di concedersi un acquisto che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

In questi ultimi giorni Francesco Totti è tornato ad occupare il centro del gossip, anche se questa volta non c’entra la separazione da Ilary Blasi. Fonti vicine all’ex calciatore hanno confessato che Totti si è concesso un acquisto con un prezza da capogiro. Di cosa si tratta? L’ex capitano della Roma ha dato il benvenuto alla sua nuova macchina da aggiungere alla sua collezione privata.

Tutti coloro che lo seguono da sempre conoscono la grande passione che Francesco Totti nutre nei confronti delle macchine. In questi ultimi giorni l’ex marito di Ilary Blasi si è concesso un acquisto che non è passato di certo inosservato agli amanti del gossip.

Il calciatore, infatti, ha acquistato una nuova automobile che ha un prezzo a dir poco stratosferico. Nel dettaglio, si tratta di una Lamborghini Urus il cui valore non è di certo alla portata di tutti e per questo vi lascerà sicuramente senza parole.

La nuova macchina acquistata da Francesco Totti ha un prezzo di 230mila euro. Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex calciatore avrebbe aggiunto al suo nuovo acquisto delle opzioni che ne aumentano ancora di più il costo. Ricordiamo infatti che il costo di una macchina del genere può arrivare anche a 300mila euro.

Tutti coloro che non ne sono a conoscenza devono sapere che la nuova macchina acquistata da Francesco Totti è un SUV estremo ed è stata progettata per camminare su qualsiasi tipo di terreno. Essendo un appassionato di auto, soprattutto sportive, Francesco Totti non poteva far mancare questo gioiello alla sua collezione privata di automobili.