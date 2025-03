Francesco Totti è atteso a Mosca l’8 aprile per l’International RB Award, un evento organizzato da un noto sito di news e scommesse sportive. La sua partecipazione ha sollevato polemiche tra i fan, portando alla speculazione che potesse annullare il viaggio. Quando gli è stato chiesto se sarebbe effettivamente volato in Russia, ha risposto con un vago “vediamo”.

La risposta di Totti è arrivata il 20 marzo, durante un’apparizione in un negozio Iliad, dove ha scherzato sulla sua presenza a Mosca. L’evento è stato pubblicizzato con cartelloni e spot nella capitale russa, attributo a una frase storica che collega Mosca alle cadute di Roma e Costantinopoli.

Inoltre, Totti ha discusso dei suoi progetti futuri, affermando di non avere piani specifici e di vivere alla giornata, promettendo che qualsiasi attività intraprenderà lo farà con passione.

La situazione attuale è complessa, in quanto il viaggio di Totti si colloca in un periodo delicato per le relazioni internazionali, specialmente in relazione al conflitto in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti sta mediando tra Russia e Ucraina, cercando di avviare negoziati di pace. Gli obiettivi includono un cessate il fuoco e la preservazione dell’integrità territoriale ucraina, con Putin che rimane irremovibile riguardo ai territori conquistati. La questione dell’adesione dell’Ucraina alla NATO, discussa in passato, sembra essere destinata a rimanere irrealizzabile.