Francesco Totti è molto geloso dei suoi figli e ovviamente non ha reagito bene alla scelta della direttrice di Gente di mettere Chanel in costume sulla cover del settimanale. Ieri l’ex calciatore e sua figlia hanno fatto una diretta Instagram, che però non è finita nel migliore dei modi. Un follower ha iniziato a fare diversi complimenti alla ragazzina e l’ex capitano della Roma non l’ha presa benissimo. Il marito di Ilary Blasi tra il serio e il faceto ha risposto al ragazzo di non continuare perché lui è molto geloso.

“Pietro ti piace mia figlia? Ma dici davvero? Perché io ti sfondo Pietro, non scherziamo. Sono geloso, lei è mia”.

Nessun dramma serio, perché la piccola Totti si è messa a ridere poco prima di chiudere improvvisamente la diretta.

Vediamo quanti politici #metoo

denunceranno come maschiliste

le parole del Re di Roma. Prima vengono i voti. E Totti ne sposta molti. Ipocriti. pic.twitter.com/Fs0mvDxANe — acro bat (@acro__bat) August 30, 2020

Francesco Totti, il post in difesa di Chanel e contro il settimanale Gente.

“Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”.

Vi voglio ricordare che alla finale del GfVip2 Cristian, Chanel ed Isabel Totti fecero una sorpresa alla madre Ilary con Francesco emozionato dietro le quinte… pic.twitter.com/CjECy00tO7 — Alessio #Stron9er ⚪⚫ (@_Alessio_88) August 24, 2020