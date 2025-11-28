Francesco Totti in Tali e Quali Show

Tali e Quali Show, lo spin off di Tale e Quale, andrà in onda tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio con una grande novità nella giuria: è stato ingaggiato Francesco Totti. L’ex capitano della Roma farà parte del cast della trasmissione di Rai 1 e percepirà un cachet importante. La trattativa sarebbe stata chiusa e blindata.

La nuova stagione del talent show sarà ricca di novità, tra cui il cambio alla conduzione: a dirigere il ‘traffico’ non sarà più Carlo Conti, che verrà rimpiazzato da Nicola Savino. Il conduttore toscano farà parte dei giurati. Il resto della giuria dovrebbe essere formato da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi.

Totti vestirà i panni del quarto giudice nella seconda puntata. Tali e Quali, a differenza del format originale, dà spazio alle persone ‘comuni’ e non ai vip. L’ex marito di Ilary Blasi potrebbe essere un valore aggiunto importante nella valutazione dei concorrenti in gara.

Totti è tornato a essere chiacchieratissimo anche dal gossip per essersi trasferito con la compagna Noemi Bocchi in una nuova villa a Roma. L’ex calciatore ha deciso di traslocare dopo aver avuto dei dissapori con il proprietario dell’attico in cui ha vissuto negli ultimi anni. Si attende inoltre la chiusura definitiva della vicenda legata al divorzio da Ilary Blasi, che dovrebbe sposare Bastian Muller.