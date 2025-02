Francesco Totti: il distacco di Chanel dal padre e il perché

Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti sta affrontando difficoltà nei rapporti con le sue figlie. Recentemente, dopo Isabel, anche la secondogenita Chanel si sarebbe allontanata da lui. La rottura tra Totti e Blasi ha sorpreso molti, poiché la coppia era percepita come molto unita. La separazione non è stata facile, caratterizzata da litigi, avvocati e tensioni in tribunale. Totti ha avviato una nuova relazione con Noemi Bocchi, mentre Blasi ha iniziato a frequentare Bastian Muller. Se il legame tra Blasi e i suoi figli è rimasto stabile, quello tra Totti e Chanel ha subito dei contraccolpi.

Secondo il settimanale Oggi, tra Francesco e Chanel si sarebbe instaurato un periodo di incomprensioni e silenzi, anche in seguito a un litigio per il suo imminente diciottesimo compleanno. Tuttavia, ci sono segni di miglioramento, dato che padre e figlia hanno passato insieme le vacanze di Capodanno, con Noemi presente nel gruppo. Totti si sta impegnando nei preparativi per il compleanno di Chanel, dimostrando la sua volontà di ricucire il loro rapporto.

In questo contesto, si è anche parlato di Isabel, la quale è stata al centro di controversie poiché Blasi avrebbe denunciato Totti per aver lasciato la figlia piccola da sola a casa mentre era con amici. Nonostante le critiche ricevute, molti continuano a vedere Totti come un padre presente e affettuoso. La situazione familiare sembra quindi in fase di evoluzione, con Totti determinato a ricostruire i legami con le sue figlie.