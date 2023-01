Francesco Totti e Noemi presto genitori? Alex Nuccetelli svela la verità

Sebbene siano passati alcuni mesi dai primi rumors sulla loro frequentazione, Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano ad occupare il centro delle news. Di recente, sono emerse alcune indiscrezioni in rete secondo le quali i due diventerebbero presto genitori. Alla luce di questo, ci ha pensato Alex Nuccetelli a svelare la verità in merito alla questione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi soni finiti di nuovo nel mirino delle news e questa volta a rendere la coppia protagonista di un gossip sono state le voci sulla presunta gravidanza.

A diffondere lo scoop è stata la pagina Instagram Youbee. Secondo l’indiscrezione, Totti e Noemi Bocchi starebbero aspettando un figlio:

Noemi Bocchi e Francesco Totti presto genitori. Un amico spiffera il bellissimo sogno. In queste ore su Noemi e Francesco si è focalizzata l’attenzione in seguito all’intervista per Diva e Donna di un loro caro amico, il quale ha fatto delle dichiarazioni tali da stupire i lettori del settimanale. Lui non è altro che Alex Nuccetelli, noto per essere l’ex di Antonella Mosetti.

Tuttavia, a soddisfare i più curiosi ci ha pensato il migliore amico dell’ex capitano della Roma. Infatti, Alex Nuccetelli ha reso nota la smentita della notizia:

Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio’. Ma stiamo parlando di ottobre. Io su Diva e Donna ho parlato mesi fa. Non capisco perché sia uscita questa notizia oggi. Ma so al 100% che lei non è incinta. So con certezza he è una notizia falsa attualmente.

Le parole del migliore amico di Francesco Totti su Noemi Bocchi

Non molto tempo fa, Alex Nuccetelli aveva rilasciato qualche dichiarazione in merito a Noemi Bocchi. Queste erano state le sue parole: