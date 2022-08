La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a far rumore e i paparazzi sono sempre al lavoro alla ricerca dello scatto perfetto, che li immortali in dolce compagnia. Per adesso poco o niente si sa sulla conduttrice (solo rumor e voci di corridoio poi smentite), mentre è quasi certo che l’ex capitano della Roma abbia una storia con Noemi Bocchi. I due sono stati beccati negli stessi posti in più occasioni, ma mancano degli scatti che li ritraggano insieme. Dietro a tutta questa discrezione e voglia di privacy pare ci sia un accordo particolare.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è un accordo segreto?

Secondo quello che riporta Il Messaggero, Francesco Toti e Noemi Bocchi avrebbero un patto: restare nell’ombra fino a che la situazione con Ilary Blasi non sarà sistemata nelle opportune sedi.

Indiscrezione confermata anche da FanPage: “Avrebbero stabilito un patto: tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno concluse. Solo allora la coppia sarà libera di uscire allo scoperto. Fino ad allora il loro continuerà ad essere un amore segreto, fatto di fughe dai paparazzi e silenzio stampa. Eppure sembra ormai certo che i due facciano coppia fissa. L’ex capitano sta infatti soggiornando a Sabaudia, nella villa di famiglia lasciata libera da Ilary Blasi, mentre Noemi avrebbe rinunciato alle tradizionali vacanze in Sardegna per restare accanto a Francesco, prendendo in affitto un appartamento in un residence. Secondo le indiscrezioni, è stata vista salire a bordo di uno yacht ormeggiato al largo, dove si è fermata diverse ore per poi tornare al residence“.

Capisco la voglia di non apparire sui settimanali e il desiderio di vivere il proprio amore in privato, ma ormai c’è poco da tenere segreto. Magazine e siti di gossip, ma anche sportivi hanno già analizzato nei dettagli questa nuova storia.