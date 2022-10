Francesco Totti e Noemi Bocchi presto sposi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che l’ex calciatore e la sua nuova compagna facciano talmente tanto sul serio che sembra siano già pronti ai fiori d’arancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

L’ultimo numero del settimanale ‘Nuovo’ ha dedicato ampio spazio alla storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sono molti i dettagli svelati dal settimanale riguardo la coppia. Tra i tanti retroscena svelato, c”è quello secondo cui l’ex calciatore sia pronto a sposare la sua nuova compagna.

Queste le parole riportate dal noto giornale:

Ilary Blasi sceglie la linea del silenzio, ma il suo ex marito sta pensando seriamente di rifarsi una vita sposando Noemi Bocchi…

Il settimanale, dunque, fa capire che le intenzioni dell’ex capitano della Roma sono serie tanto da prendere la decisione di convolare a nozze con la sua nuova compagna.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’ex calciatore fa una particolare richiesta a Ilary Blasi

Oltre a rivelare lo scoop sui presunti fiori d’arancio, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha svelato anche un altro retroscena che vede coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto riportato dal noto giornale, l’ex calciatore avrebbe fatto una richiesta molto particolare alla sua ex moglie.

Questo è quanto rivelato da ‘Nuovo’:

Francesco Totti chiede a Ilary Blasi un divorzio veloce…

Pare dunque che l’ex capitano giallo-rosso avrebbe chiesto di velocizzare la pratica del divorzio con la sua ex moglie per vivere senza problemi la sua nuova vita al fianco di Noemi Bocchi.

Al momento i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip in circolazione. Francesco Totti e Ilary Blasi continuando a rimanere in silenzio riguardo il polverone mediatico che da mesi li vede protagonisti.