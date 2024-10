Francesco Totti e Noemi Bocchi, crisi in vista? Lui sarebbe stato sorpreso con un’altra famosissima

Lo scoop sulla nuova relazione di Francesco Totti sta già alimentando il gossip, in particolare riguardo alla sua attuale compagna, Noemi Bocchi. Il prossimo numero di ‘Gente’, in edicola dal 24 ottobre, pubblicherà immagini che mostrano l’ex capitano della Roma con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. I due sono stati avvistati mentre entravano e uscivano da un hotel a Roma, accompagnati da un amico di Totti. Il titolo di copertina del settimanale, “Totti ci ricasca?”, solleva interrogativi sul futuro delle sue relazioni, in particolare sull’ex moglie Ilary Blasi.

Marialuisa Jacobelli, contattata da ‘Gente’, ha commentato le foto in modo diretto, affermando che “due più due fa sempre quattro” e confermando la natura del loro rapporto con un semplice “sì”. Questo lascia intendere che la nuova vicenda amorosa non sia più sottintesa ma ben visibile. La presenza di Jacobelli in questo gossip amplifica ulteriormente le speculazioni sul triangolo amoroso che coinvolge Totti e Bocchi, rendendo la situazione più complessa e intrigante.

Marialuisa Jacobelli, nata nel 1992 a Bergamo, è la figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli, dal quale ha ereditato la passione per il calcio. Attualmente vive a Milano e lavora come giornalista sportiva, modella e influencer. Ha avviato la sua carriera nel 2017 con Topcalcio24 e QSVS di Telelombardia, mentre la sua notorietà è aumentata nel 2018 con partecipazioni a programmmi come Calcio & Mercato su Rai2 e Rai Sport, e successivamente a Quelli che… la Serie B nel 2019. Nel 2020, è stata anche protagonista a Temptation Island su Canale 5, dove è stata spesso paragonata a Diletta Leotta per il suo fascino e professionalità.

La sua ascesa nel mondo dello spettacolo insieme a elementi del gossip sta attirando l’attenzione su questo nuovo capitolo della vita di Totti. Il suo coinvolgimento non solo accresce l’interesse mediatico, ma suggerisce anche che il legame tra Totti e Jacobelli potrebbe essere significativo, nonostante le attuali circostanze.