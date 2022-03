Ormai da più di un mese circolano rumor insistenti su una presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma si è affrettato a smentire i pettegolezzi: “In questi giorni ho letto in giro tantissime cose su me, Ilary e la nostra famiglia. Questa non è la prima volta che capitano certe cose, ma vorrei dire che sono fake news. A chi scrive però voglio dire di fare attenzione perché in mezzo ci sono dei bambini e loro vanno sempre tutelati e rispettati. Mi sono anche stancato di smentire“.

Nonostante la smentita le voci si sono moltiplicate, sono addirittura usciti i nomi dei presunti nuovi partner di Ilary e Francesco Totti e un amico della coppia ha rilasciato delle dichiarazioni particolari. Alex Nuccetelli (che conosce i due da tanti anni) ha cercato di spiegare che la conduttrice e l’ex calciatore potrebbero anche restare insieme ed avere relazioni extraconiugali: “Loro stanno insieme da due decenni e non esistono coppie idilliache, loro sono proprio umani come tutti noi. Però io faccio una riflessione: possono essere terze persone a decidere la fine di un matrimonio? Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi è può dire che non deve essere così?”

Ilary Blasi ironizza sulla presunta crisi con Francesco Totti: le parole al GF Vip.

Ieri sera Alfonso Signorini ha ospitato la Blasi al GF Vip per farle presentare le novità della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e a un certo punto le ha detto: “A proposito di coppie e di triangoli, visti i rumor che sento sul tuo conto e di Francesco Totti, vuoi dirmi qualcosa? Che dosa dovrei sapere? Vuoi dirmi qualcosa? Io leggo che sei separata e che devi divorziare. Se vuoi posso prestarti Alex Belli. Lui è sempre pronto a l’amore libero devi sapere“.

Ilary è rimasta impassibile e poi con un bel sorriso ha risposto: “Ah ma tu non sai nulla? Non sai davvero nulla te? Dovresti essere informato tu. Comunque sì dicono che sono separata in casa e che sto per divorziare. Hai una proposta per me? Alex Belli no, con tutto il rispetto ma lui nemmeno sul tappetino davanti casa lo voglio. Scherzo ovviamente è“.

Ironica, splendida, ma non ha smentito…



Ed è un passaggio di testimone coi fiocchi: questa sera finisce #GFVIP ma da lunedì prossimo è tempo di #isola con Ilary Blasi! 😍 pic.twitter.com/TaDBLUNHdZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2022

ILARY che continua a non confermare né disconfermare la crisi con Totti Scusa ma che comportazione è questa #gfvip pic.twitter.com/JC4Gt9Zgih — bigdreamer22 (@bigdreamer221) March 14, 2022