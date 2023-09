Francesco Totti e Ilary Blasi 'insieme' allo stadio per il figlio Cristian – Video

Totti e la compagna Noemi Bocchi seduti in un altro settore

Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme ma sempre separati. L’ex capitano della Roma e la showgirl, separati da tempo, si sono ritrovati entrambi sugli spalti dello stadio Tre Fontane dove il loro primogenito, Cristian, ha giocato qualche minuto con la maglia del Frosinone primavera contro la Roma primavera. Totti e Blasi si sono seduti in settori diversi dello stadio e non si sono incrociati nemmeno nel parcheggio. Le telecamere di Sportitalia hanno catturato un momento curioso del pomeriggio. Totti, con la compagna Noemi Bocchi, è stato avvertito ‘in diretta’ della presenza di Ilary Blasi allo stadio: la madre di Cristian Totti, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram che è stata ‘intercettata’ dagli amici dell’ex capitano della Roma presenti in tribuna.