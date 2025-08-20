Francesco Totti diventa icona di EA SPORTS FC in Italia

Francesco Totti è ufficialmente tra le nuove ICONE di EA SPORTS FC 26, grazie alla richiesta appassionata dei fan di tutto il mondo. Per festeggiare questo momento, EA SPORTS ha diffuso un video speciale in cui l’ex capitano della Roma ha espresso la sua emozione per il ritorno nel gioco.

Nel suo videomessaggio, Totti ha ringraziato i tifosi di FC, sottolineando quanto sia per lui un grande onore essere stato richiesto. “Appena ho saputo la notizia, ho accettato con grande gioia e entusiasmo, sperando di intraprendere un grande percorso insieme,” ha dichiarato.

Totti si unisce a un gruppo di dodici nuove leggende nel roster di FC26, che include anche nomi noti come Giorgio Chiellini e Zlatan Ibrahimović. L’elenco completo delle nuove ICONE è:

– Zlatan Ibrahimović

– Alex Morgan

– Andrés Iniesta

– Toni Kroos

– Caroline Seger

– Giorgio Chiellini

– Sissi

– Francesco Totti

– Marcelo

– Steffi Jones

– Oliver Kahn

– Cha Bum-Kun

Inoltre, i fan che prenoteranno la versione Ultimate di EA SPORTS FC 26 entro il 26 agosto avranno la possibilità di ricevere una delle dodici ICONE (non trasferibile) al momento del lancio in Accesso Anticipato, previsto per il 19 settembre.