Francesco Totti, autogol con Ilary: quanti soldi dovrà darle al mese

Continua tra incontri di avvocati e udienze la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il vero colpo di scena però c’è stato lo scorso novembre, quando i quotidiani hanno annunciato che il Pupone non sarebbe più stato rappresentato dal noto avvocato Anna Maria Bernardini De Pace. All’epoca diversi siti hanno anche riportato voci secondo le quali tra l’avvocato e la nuova compagna di Totti non c’era feeling. E proprio sulla Bernardini De Pace e l’accordo che aveva proposto l’anno scorso (e che era stato accettato dal legale di Ilary Blasi) ci sono degli aggiornamenti. Stando a quello che si legge su Dagospia, grazie alla De Pace si era arrivati ad un intesa su 12.000 € al mese che Francesco avrebbe dovuto dare a Ilary, mentre adesso pare che l’assegno mensile sarà di 12.500 €.

“L’autogol del Pupone. Se Totti avesse chiuso sei mesi fa l’accordo consensuale proposto dal suo avvocato di allora, Annamaria Bernardini De Pace, e accettato dal legale di Ilary, Alessandro Simeone, oggi sarebbe già pronto per firmare il divorzio.

Non solo. – riporta Dagospia – Come raccontano le amiche di Noemi, l’accordo Bernardini-Simeone era economicamente più vantaggioso per il portafogli dell’ex capitano giallorosso. Ma l’accanita Noemi lo bocciò perché lo riteneva troppo esoso (insisteva per 6 mila euro: 2 mila a figlio). A quel punto, dall’alto del suo magistero di scafata matrimonialista, la Bernardini girò i tacchi.

Le voci che circolarono sei mesi fa, al momento della rottura con l’avvocatessa, erano queste: Totti sborsava a Ilary 12 mila euro al mese (4mila per ogni figlio) e sulle spese straordinarie dei tre pargoli (rate scolastiche, costi imprevisti, eccetera) da suddividere 70% al padre e 30 alla madre.

Invece, grazie alla vispa Noemi, l’importo che ogni mese Totti dovrà bonificare alla Blasi sarà di 12.500 euro con le spese straordinarie da suddividere in 75% e 25. Non basta: il giudice Benedetta Rossi ha deciso che i versamenti dovranno iniziare non da oggi ma da febbraio scorso, dal giorno che lui lasciò la villa coniugale all’Eur. Più autogol di così”.