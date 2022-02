Francesco Totti è stato fra i protagonisti della sesta puntata di C’è Posta Per Te, chiamato da Noemi come regalo ai suoi genitori, grandi tifosi della Roma. La ragazza ha usato l’ex Capitano per “chiedere scusa al padre ed alla madre per non essere stata una figlia perfetta”.

Secondo quanto raccontato da Noemi, infatti, a 16 anni è rimasta incinta di un ragazzo che i suoi genitori non hanno mai ben visto. “Siete i genitori migliori del mondo e vi ammiro tanto. Non avete avuto una vita facile, ma, nonostante ciò, non mi avete mai lasciata e soprattutto non mi avete mai giudicata“. Lo stesso Francesco Totti, una volta entrato in studio, ha riservato belle parola ai due signori. “Trovare genitori come voi non è facile“.

ORA, su Canale 5, Noemi vuole ringraziare i suoi genitori e decide di farlo come fa sempre, mandandogli un messaggio! #CePostaPerTe pic.twitter.com/P0bGc9kLFb — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 26, 2022

Antonella e Massimo guardate la scala, c’è una bellissima sorpresa per voi! 💖 #CePostaPerTe @Totti pic.twitter.com/egxDo0v7kO — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 26, 2022

“Volevo ringraziarvi perché mi stimate sia come ragazzo, che come ex giocatore” #CePostaPerTe @Totti pic.twitter.com/l52WSrw0eY — C’è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 26, 2022

Francesco Totti a C’è Posta Per Te, la reazione di Ilary Blasi

La registrazione della sorpresa con Francesco Totti è stata presumibilmente realizzata la scorsa estate, quando i sospetti di una rottura fra lui ed Ilary Blasi erano assai lontani.

Alla luce dei recenti sviluppi però la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha voluto mostrare di nuovo ai fan che fra lei e Totti non c’è nessun aria di crisi. Ieri sera, infatti, ha pubblicato una storia su Instagram in cui guarda l’ospitata del marito a C’è Posta Per Te.