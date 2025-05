Francesco Totti a Ballando con le Stelle: l’annuncio di Milly Carlucci sul suo ruolo speciale

Francesco Totti sarà uno degli ospiti dell’evento per i 20 anni di “Ballando con le Stelle”, il popolare show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L’annuncio è stato fatto durante un episodio di “Domenica In”, dove Carlucci ha rivelato che lo speciale “Sognando Ballando” inizierà il 9 maggio, presentando diverse star legate al programma. Non è chiaro se Totti ballerà o sarà solo ospite d’onore; Carlucci ha risposto con ironia, lasciando aperta l’interpretazione.

Insieme a Totti, ci saranno volti noti come Hoara Borselli, Federica Pellegrini, Gabriel Garko, Wanda Nara e altri. Il casting dei maestri di ballo per questa edizione avrà una novità importante: per la prima volta, il casting sarà pubblico, con dieci aspiranti maestri che si sfideranno in coppia con professionisti storici per ottenere un posto nella prossima stagione.

Carlucci ha notato come il programma stia attirando anche un pubblico più giovane, con i ragazzi che ora chiedono selfie e partecipano attivamente. Durante l’intervista, ha anche ricordato Fabrizio Frizzi, che ha contribuito al successo del programma nella sua fase iniziale, sottolineando il coraggio e l’umanità del conduttore.

“Sognando Ballando”, in quattro puntate, celebrerà due decenni di “Ballando con le Stelle” e anticiperà la nuova stagione. La presenza di Totti e la possibilità di vederlo ballare sono tra gli elementi più attesi dal pubblico.