Francesco Sarcina sposa Nayra Garibo: Scopriamo chi è la sua affascinante moglie

Francesco Sarcina, frontman del gruppo Le Vibrazioni, ha recentemente trovato serenità accanto alla sua nuova compagna Nayra Garibo, con la quale si è sposato. Figura di spicco nel panorama musicale italiano, Sarcina è nato nel 1976 e ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, creando successi come “Dedicato a te” e “Vieni da me”. Nella sua vita privata, Sarcina ha tre figli da varie relazioni: Tobia Sebastiano, Nina e Yelaiah.

Nayra Garibo, la moglie di Sarcina, è una modella messicana che condivide con lui una grande passione per il volo, essendo anche un pilota professionista. I due si sono conosciuti nel 2019, dopo la separazione di Sarcina dalla sua ex moglie Clizia Incorvaia. Nonostante ci siano circa 18 anni di differenza tra loro, questo gap non è mai stato un ostacolo per la coppia. Hanno accolto la loro prima figlia insieme, Yelaiah, nel 2021, e si sono sposati l’8 ottobre 2024 a Fasano, in Puglia.

Il matrimonio si è svolto in una location incantevole, la Masseria La Macina, e ha avuto un’atmosfera total white, sia per gli addobbi che per gli abiti degli sposi. La cerimonia, che ha avuto luogo al tramonto, è stata officiata da Pinuccio, amico della coppia e noto inviato di “Striscia la notizia”. Dopo la cerimonia, amici e parenti si sono riuniti per una festa indimenticabile, caratterizzata da balli e musica, durante la quale Sarcina ha anche esibito alcune delle sue canzoni, dopo aver cambiato il suo abito in nero.

La celebrazione ha incluso anche il tradizionale ballo lento degli sposi, un momento emozionante che ha toccato tutti i presenti. La relazione tra Nayra e Francesco è un bel esempio di come l’amore possa superare le differenze di età e provenienza, unendo due mondi apparentemente diversi in un unico percorso di vita. Sarcina sembra aver trovato un equilibrio tra la sua carriera musicale di successo e la felicità personale accanto a Nayra e ai suoi figli, segnando un nuovo inizio nella sua vita.