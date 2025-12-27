12.9 C
Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia

Da stranotizie
Francesco Sarcina è tornato a parlare della decisione di denunciare l’ex moglie Clizia Incorvaia, accusandola di mostrare la loro figlia Nina sui social a scopo di lucro. L’imprenditrice siciliana è stata prosciolta poiché i giudici hanno ritenuto che il “fatto non costituisce reato”.

Sarcina ha spiegato di non aver mai avuto un chiarimento con l’ex migliore amico Riccardo Scamarcio, che avrebbe avuto un flirt clandestino con Clizia a sua insaputa. Scamarcio non ha mai commentato la vicenda, mentre Clizia ha sostenuto che il flirt è avvenuto quando le nozze con Sarcina erano già finite.

In un’intervista, Sarcina ha affermato che il punto non è la “pace” con l’ex moglie, ma i bambini. Ritiene che mettere le foto dei figli sui social sia sbagliato e pericoloso, come gli hanno raccontato amici in polizia. Le sue parole sono anche una replica indiretta alle dichiarazioni di Clizia, che aveva notato che anche Sarcina aveva postato immagini della figlia minorenne.

Sarcina ha anche detto di non aver avuto un chiarimento con Scamarcio e di non rimpiangere nulla di quell’amicizia. Oggi sia Sarcina che Clizia si sono risposati e hanno avuto figli con i loro attuali partner. Sarcina ha incontrato la sua attuale moglie messicana Nayra Garibosi in un locale a Milano e ha raccontato che è stato amore a prima vista.

