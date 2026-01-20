Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina denuncerà per diffamazione l’ex moglie Clizia Incorvaia dopo che quest’ultima ha rilasciato dichiarazioni contro di lui a Verissimo. Lo ha affermato Nayra Garibo, attuale compagna del cantante, che ha parlato ai microfoni di Fanpage.it. La modella messicana ha attaccato l’influencer siciliana, accusandola di aver detto falsità e assicurando che Sarcina non ha mai commesso violenze fisiche.

Clizia Incorvaia, quando le è stato chiesto se l’ex marito l’avesse picchiata, ha risposto che “certe cose è meglio ometterle”, aggiungendo di voler mantenere riservatezza sulla questione per tutelare sua figlia Nina. In un altro passaggio della conversazione, la conduttrice ha domandato a Incorvaia se fosse vero che il rocker un giorno le bruciò 60 paia di scarpe. L’influencer ha confermato la voce, ma Garibo ha reso una versione differente.

Secondo Garibo, Clizia Incorvaia ha commesso violenze morali ed economiche contro Sarcina, esercitando pressioni sulla famiglia e minacciando di non far vedere la figlia a Sarcina se non avesse assecondato le sue richieste. Garibo ha anche raccontato che Incorvaia ha chiesto al giudice di avere più soldi dall’ex marito, nonostante il giudice abbia stabilito che Sarcina paga esattamente quanto dovuto.

La modella messicana ha anche riferito di aver incontrato di persona Incorvaia solamente una volta, ma di aver avuto diverse conversazioni telefoniche con lei, durante le quali Incorvaia faceva commenti volti a farla sentire male o a controllare se Sarcina fosse in casa. Garibo ha anche detto che è stata contattata da due maestre della scuola frequentata da Nina, che le hanno detto che ha ragione e che la situazione è una pena per la bambina.

Sarcina è pronto a denunciare Clizia Incorvaia per diffamazione, in quanto sarebbe in possesso di prove di ogni singola cosa che lei ha reso noto pubblicamente. La denuncia è motivata dal fatto che Incorvaia non si è rivolta alla questura per denunciare le presunte violenze, ma è andata in televisione a inventare fatti gravissimi solo per visibilità.