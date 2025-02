Francesco Roberti, Presidente del Molise, Indagato per Corruzione insieme alla Moglie: Dettagli sull’Inchiesta

Il presidente del Molise, Francesco Roberti, è indagato insieme alla moglie Elvira Gasbarro per corruzione nell’ambito di un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Campobasso, riguardante un traffico di rifiuti tra il Molise e la Puglia. Secondo l’accusa, Roberti è coinvolto non in quanto governatore, ma per le sue precedenti cariche come presidente della Provincia di Campobasso, membro del consiglio della Cosib e sindaco di Termoli dal 2020 al 2023. L’inchiesta ha rivelato che Roberti avrebbe collaborato con la società Energia Pulita, accettando denaro e vantaggi per sé e per la moglie.

Negli anni in cui Roberti ricopriva le sue cariche, la Gasbarro avrebbe lavorato per Energia Pulita, e i suoi stipendi sarebbero stati rimborsati dalla stessa. L’ammontare totale degli stipendi percepiti dalla Gasbarro si avvicina a 40 mila euro. Inoltre, la società ha affidato incarichi a uno studio tecnico di cui Roberti era socio e ha richiesto interventi per un valore di quasi 800 mila euro. Roberti sarebbe anche intervenuto per modificare autorizzazioni ambientali e per regolare la quantità di rifiuti smaltiti.

Francesco Roberti ha respinto le accuse, affermando di aver sempre operato nel rispetto della legge e di essere disposto a collaborare con la magistratura per chiarire la sua posizione. Ha espresso la sua intenzione di continuare a svolgere le sue funzioni con impegno e fiducia nel lavoro degli organi competenti.