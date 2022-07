Francesco Renga torna in tour nell’estate 2022: la scaletta dei concerti del cantautore bresciano, tutte le canzoni presenti.

C’è musica anche nell’estate di Francesco Renga. Il cantautore bresciano ha iniziato a portare in giro per l’Italia il meglio del suo repertorio, tante canzoni che hanno fatto battere il cuore dei suoi fan in oltre vent’anni di straordinaria carriera da solista. L’Estate 2022 Tour dell’ex Timoria è partito ufficialmente il 19 luglio dal Ferrara Summer Festival, ma è solo l’inizio di un giro di concerti che lo vedrà protagonista anche nel mese di agosto con un paio di appuntamenti imperdibili.

Francesco Renga in tour nel 2022

Dopo aver rotto il ghiaccio a Ferrara, Renga ha proseguito il suo tour in Puglia, prima a Noicattaro, nel barese, poi a Vico del Gargano, in provincia di Foggia. Ma in programma ci sono ancora almeno quattro concerti molto attesi dai suoi fan.

Francesco Renga

Il prossimo appuntamento è quello del 28 luglio, in programma al Festival Le Crociere di Orbetello, in provincia di Grosseto, mentre il 29 luglio l’artista si sposterà a Mirano, in provincia di Venezia, per il Summer Festival. Si passerà poi direttamente ad agosto. Il 16 Francesco canterà a Savelli, in provincia di Crotone, mentre il 17 sarà di scena a Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.

La scaletta dei concerti di Francesco Renga

Un repertorio come quello di Francesco Renga può dar vita a moltissime scalette diverse, e non è detto che il cantautore bresciano, atteso da un numero di concerti non elevatissimo, possa scegliere di presentare in ogni data una nuova setlist. Di base, la lista di canzoni dovrebbe però essere simile a questa, che risale al suo tour del 2019, con l’aggiunta dei singoli più recenti:

– L’amore del mostro

– L’unica risposta

– Ferro e cartone

– A un isolato da te

– Improvvisamente

– Era una vita che ti stavo aspettando

– L’odore del caffè

– Ci sarai

– Scriverò il tuo nome

– Finire anche noi

– Prima o poi

– L’amore altrove

– Guardami amore

– Ancora di lei

– Tracce di te

– Aspetto che torni

– Dimmi

– Angelo

– Un giorno bellissimo/Mr. Rockstar/Alba/Segreti/Nuvole e sale/Come mi viene/Senza sorridere

– Splendido

– Così diversa

– Il bene

– Bacon

– Il mio giorno più bello

– Sbaglio perfetto

– La tua bellezza

– Vivendo adesso

– Meravigliosa

– Nuova luce

– Meglio di notte

– Dietro ogni sbaglio commesso

– Migliore

– Oltre

– Mille errori