Francesco Renga e Nek, RengaNek: uscita e tracklist

Francesco Renga e Nek insieme nel nuovo album RengaNek: la data di uscita e la tracklist del joint album dei due cantautori.

Chi lo ha detto che i joint album sono una cosa per giovani? In un periodo in cui tanti artisti stanno unendo le forze per dar vita a progetti discografici molto attesi, da Irama e Rkomi a Frah Quintale e Coez, anche Francesco Renga e Nek hanno deciso di rendere la loro unione artistica qualcosa di molto più concreto di quanto si potesse pensare.

Non solo un lungo tour congiunto che sta ravvivando l’estate italiana, con tantissime date lungo tutto lo stivale, ma anche un album collaborativo, il primo della loro carriera: RengaNek. Scopriamo insieme la data di uscita e la tracklist di questo lavoro.

Renga e Nek insieme in un nuovo album

In uscita per Epic / Sony Music, il primo album collaborativo di Francesco Renga e Nek è in arrivo sul finire dell’estate. La data di pubblicazione è infatti l’8 settembre. Ancora qualche settimana e potremo godere di un lavoro che presenterà undici brani eseguiti da entrambi gli artisti, compresi i singoli già lanciati, L’infinito più o meno e Il solito lido.

Nek e Francesco Renga

Un lavoro in arrivo non solo in versione digitale e CD, ma anche in Vinile Colorato e in Vinile Nero 180gr. Lo hanno annunciato gli stessi cantautori, tra i protagonisti della musica italiana fin dagli anni Novanta, con un messaggio sui social: “RengaNek. Il nostro primo album di inediti insieme. Fuori ovunque l’8 settembre. Siamo emozionati e al tempo stesso vogliosi di farvi arrivare tutto l’entusiasmo che sentiamo per queste nuove canzoni“.

La tracklist e la copertina di RengaNek

Se un paio di canzoni sono già state pubblicate come singoli, nove dei brani presenti nella tracklist del nuovo album di Francesco Renga e Nek sono totalmente inediti, pronti a essere presentati dal vivo anche nel prossimo appuntamento sold out all’Arena di Verona. Di seguito la tracklist:

1 – Giura Giuda

2 – Scrivi una canzone

3 – Più grande

4 – Faro

5 – Sale

6 – Storie di paura

7 – L’infinito più o meno

8 – Tutta natura

9 – A fianco

10 – Inspiegabile

11 – Il solito lido

Di seguito la copertina dell’album dei due amatissimi cantautori: