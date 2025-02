FRANCESCO RENGA: Concerto per i 20 Anni di “Angelo”

FRANCESCO RENGA celebra un importante anniversario nel 2025: la sua canzone “ANGELO” compie 20 anni. Da giugno, l’artista sarà in tour con “ANGELO – VENTI” per festeggiare l’iconico brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2005. In particolare, il 14 febbraio, si esibirà sul palco di Sanremo durante la serata dei duetti, insieme ai Modà, interpretando proprio “Angelo”.

Il tour partirà il 21 giugno da Vicenza, come parte del Vicenza In Festival, e proseguirà per tutta l’estate in diverse città italiane. Sarà un evento festoso e un viaggio musicale attraverso i più grandi successi di Renga, offrendo un’opportunità unica per rivivere emozioni senza tempo e celebrare la straordinaria carriera di uno dei più grandi cantanti della musica italiana.

Le date del tour includono:

– 21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori

– 12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero

– 17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo

– 25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli

– 17 agosto – Castel di Sangro (AQ) – Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo

– 22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

– 24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone E Borsellino

– 04 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia

– 20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni

Per i biglietti e ulteriori informazioni, è possibile visitare i social ufficiali di Francesco Renga.