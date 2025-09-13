25.2 C
Francesco Renga chiude l’estate al Pse Music Festival Italia

Da StraNotizie
L’estate si avvia verso la conclusione, ma a Porto Sant’Elpidio le festività continuano. Oltre alle gare di triathlon e all’evento Don’t Worry Beer Happy, che offre musica dal vivo in via Battisti fino a domani, stasera si svolgerà il gran finale della prima edizione del Pse Music Festival. Il concerto di Francesco Renga, a ingresso libero, si terrà in Piazza Garibaldi alle 21:30.

L’organizzazione dell’evento è curata dal Comune, dall’assessorato al turismo, da Confartigianato, dalla Regione e dall’agenzia Event. Già si parla anche dei festeggiamenti patronali e, per il 18 ottobre, è stata annunciata la presenza di Serena Brancale come ospite musicale principale in Piazza Garibaldi.

Per il concerto odierno, ci si aspetta una grande affluenza di pubblico, dato che Renga presenta una tappa del suo ‘Angelo Tour’, che celebra il ventesimo anniversario dalla vittoria al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più celebri. Il repertorio dell’artista include successi come ‘Ci sarai’, ‘Un giorno bellissimo’, ‘La tua bellezza’, ‘Scriverò il tuo nome’ e ‘Stai con me’, oltre a brani realizzati in collaborazione con Nek e artisti come Max Pezzali e Alessandra Amoroso.

Durante l’evento, oltre alla musica, ci saranno racconti ed emozioni per valorizzare la carriera del cantante. Per gestire la grande affluenza, si consigliano alcuni parcheggi nelle vicinanze. Inoltre, è stato emesso un divieto per la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine per garantire la sicurezza durante la festa.

