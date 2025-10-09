23.2 C
Francesco Recami: il giallista fiorentino che ha conquistato tutti

Francesco Recami: il giallista fiorentino che ha conquistato tutti

Francesco Recami è morto oggi all’età di 69 anni. Nato a Firenze, ha iniziato la sua carriera come autore di testi divulgativi e guide di montagna, prima di cimentarsi nella narrativa per ragazzi con i romanzi “Assassinio nel paleolitico” e “Trappola nella neve”. Il suo esordio nella letteratura per adulti è avvenuto con “L’errore di Platini”, pubblicato da Sellerio e accolto con grande successo.

Recami era conosciuto per il suo carattere coriaceo e polemico, nonché per la sua vasta cultura. Ha scritto opere che riflettono il legame profondo con la sua città, Firenze, utilizzando uno stile che mescola leggerezza e profondità. Non si limitava a essere considerato un giallista, ma si è dimostrato uno scrittore eclettico. “Il correttore di bozze” e “Il superstizioso” hanno ricevuto elogi sia dal pubblico che dalla critica, con il secondo che è riuscito a entrare tra i finalisti del Premio Campiello. Nel 2009, “Il ragazzo che leggeva Maigret” ha valso a Recami il titolo di Scrittore Toscano dell’Anno e “Prenditi cura di me” è giunto a essere finalista al Premio Strega.

Negli anni successivi, ha pubblicato altri titoli sempre con Sellerio, tra cui “La casa di ringhiera”, “Gli scheletri nell’armadio”, “Il segreto di Angela” e “Il caso Kakoiannis-Sforza”. Nel 2015, ha presentato “L’uomo con la valigia” e la raccolta di racconti “Piccola enciclopedia delle ossessioni”, che ha vinto il Premio Chiara.

