Francesco Pergola in concerto ad Avellino

Il cantautore Francesco Pergola ha presentato in una conferenza stampa presso lo Spazio Arena il suo “concerto omaggio” alla città di Avellino, che considera sua città natale e dove conserva legami affettivi e di amicizia molto profondi. Dopo aver portato il suo “STREAM” in varie rassegne musicali locali, ha deciso di presentare l’album “Stream!” full band e dal vivo nella sua interezza, riproducendo i suoni e le sonorità del disco.

L’evento si svolgerà al Cineteatro Partenio di Via Verdi e sarà gratuito. L’album “Stream!” è stato registrato in diversi importanti studi di registrazione, tra cui i Real World Studios fondati da Peter Gabriel, e presenta un equilibrio originale tra sperimentazione e classicismo, abbracciando sonorità provenienti dalla world music, dall’elettronica, dal rock e dal pop.

Il lavoro è impreziosito da collaborazioni internazionali, come quelle con Simon Phillips e Ted Jensen, e include brani come “Dove il sogno va”, “Terra di Utopia” e “Strade Perdute”. Francesco Pergola si definisce un “sognatore” e ha iniziato la sua carriera musicale attirando l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori con una rivisitazione elettronica del celebre brano “Rockin’ in the Free World” di Neil Young.

In seguito, si è affermato come DJ e producer, esibendosi nei principali club italiani ed europei, spesso al fianco di nomi di riferimento della musica elettronica. Ha poi scelto di intraprendere un nuovo percorso creativo, abbandonando il mondo del clubbing per dedicarsi a una scrittura più intima e alla ricerca di un sound contaminato, che rifletta la fusione dei tanti universi musicali che lo ispirano. Il suo nuovo album, “STREAM!”, è disponibile in fisico e in digitale e rappresenta il viaggio del cantautore come “sognatore” tradotto in musica e parole.

