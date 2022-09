Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli sono Mahmmod e Blanco a Tale e Quale Show: esibizione da brividi

Antonino Spadaccino avrà anche vinto la prima puntata di Tale e Quale Show, ma i veri protagonisti sono stati Valery la Queen Stellare nei panni di Britney Spears e Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che si sono trasformati in Mahmmod e Blanco. Il primo sembrava Pepper di American Horror Story e il secondo ricordava vagamente Chucky la bambola assassina.



Gabriele e Francesco sono stati simpaticissimi, ma l’esibizione era da brividi, più o meno gli stessi che mi sono venuti nel vedere i risultati delle ultime elezioni.

il mondo potrà pure andare avanti dopo questi 2 minuti e 20 ma nulla sarà mai più come prima. grazie carlo, grazie rai. ⚰️ #taleequaleshow pic.twitter.com/GsSC5y2eXN — ✨Francesca✨ (@_cielodiperle) September 30, 2022

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: i giudizi a Tale e Quale Show.

A sorpresa Loretta Goggi è stata clemente: “Che dire em, vocalmente sono stati molto bravi. Guardate che hanno dovuto fare contro canti e varie cose. Il pezzo è difficilissimo e Francesco non ha usato l’aggeggio per modificare la voce. Quindi ha fatto tutto naturale. Niente autotune e per me potrebbe essere perfetto in questa maniera. Magari mettiti una gonnella più corta che questo potrebbe essere un problema nello scendere le scale. Però sono stati bravi in questa esibizione. Anche Gabriele Cirilli ha dato un contributo notevole a Blanco“.

Cristiano Malgioglio invece non ha fatti sconti a Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: “Loro sono stati così disastrosi che li vorrei premiare. Naturalmente se io fossi andato a vederli al concerto sarei andato al botteghino e avrei chiesto i soldi indietro tesoro. Sì avrei chiesto un rimborso. Posso dirvi una bella cosa? Se Mahmood… ahahahah lui è stupendo, un bellissimo ragazzo tu sei un mostro“.

Per fortuna che c’è Malgy, in Rai c’è bisogno di meno buonismo e più pepe. Quindi grazie Cristiano!