Tommaso Zorzi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al fidanzato Tommaso Stanzani. Tra le tante cose, la padrona di casa gli ha anche chiesto dell’amicizia finita con Francesco Oppini. Zorzi ha confermato che ad oggi non ci sono rapporti tra lui e il figlio della Parietti.

“Rimane un bel ricordo di quello che è stato. Posso dire che per me è stata una bellissima pagina di quel Grande Fratello Vip. Non rinnego nulla di quello che siamo stati. Però non abbiamo rapporti e nessuna quotidianità, non ci sentiamo da quest’estate. Ho visto mamma Alba in un hotel, ci siamo incontrati per caso e abbiamo parlato.

Sicuramente è una chiamata che prima o poi farò. Ci sono persone che incontri nella tua vita, ma poi le strade si possono separare. E in questo non c’è nulla di strano o sbagliato, succede. Con Francy ci sono stati 3 mesi intensi di convivenza. Poi però purtroppo si sono congelati i rapporti. Visioni della vita diverse, ognuno ha la sua. Ma non rinnego il bene che gli ho voluto e che gli voglio. Il rapporto si può congelare, ma il bene resta. Mi tornano ancora in mente ogni tanto dei bei ricordi. Però no, non ci parliamo in questo momento, questa è la situazione. Ne ho parlato con te per la prima volta perché mi hai messo a mio agio“.