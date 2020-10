Qualcosa si è rotto nel bel rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, lo strappo è avvenuto quando il GF ha mostrato all’influencer milanese i video della “strategia” dell’amico. Il 25enne da giorni continua a pensare che il figlio di Alba Parietti sia uno scaltro giocatore e stamani Oppini ha fatto una confessione a Patrizia e Dayane, parole che sono sembrate quasi un tradimento nei confronti di Tommaso.

“A me è simpatico, è molto sensibile, però io non so lui cosa vede in me. Questo mi dà fastidio. Io le penso un po’ tutte. Io gli sono vicino e sono un amico, se si aspettava da me altro non posso farlo, non sono la persona giusta. Se tu mi fai passare come stratega perché hai altre aspettative non è colpa mia”.

Che Zorzi si sia preso una mezza cotta per Francesco lo pensiamo quasi tutti, ma credere che abbia accusato l’amico di essere uno stratega per “punirlo” per la sua eterosessualità è davvero brutto. Se poi pensa che il coinquilino voglia “qualcosa di più di un’amicizia”, perché stuzzicarlo con battutine fraintendibili, baci in bocca e palpate?

Sono convinto che Tommaso non reagirà bene quando vedrà il video in questione.

SE NON TIRANO FUORI QUESTO VIDEO VENERDÌ PERMETTENDO A TOMMASO DI ASFALTARLO COME SI DEVE MI INCATENO A CINECITTÀ #GFVIP pic.twitter.com/hSV6z93ecN — eli. (@elinwonderIand) October 27, 2020

Come se non bastasse Francesco Oppini si è sfogato anche con Adua, che però ha difeso Tommaso: “No, non ci ha assolutamente influenzato lui. Tu noti determinati dettagli a cui noi non facciamo caso. Se parliamo con Maria Teresa ad esempio tu osservi tutto e poi ci vieni a riprendere, è strano. […] Devi accettare anche le opinioni degli altri. Ai miei occhi sei un po’ giocatore“.

Oppini a Dayane: “Tommaso ti ha fatto il lavaggio del cervello.” Rosalinda: “Tommaso non ha fatto nulla, il tuo atteggiamento è il problema, osservi tutto, chi parla con chi. Chi sei veramente, Francesco? DALLE ALPI ALLE ANDE UN GRIDO SI ESPANDE, ROSALINDA SEI GRANDE 👏🏻 #gfvip — (@furiousorlando) October 27, 2020

Zorzi nonostante tutto non esclude di chiarire con il suo amico, ma senza forzare la cosa, lasciando invece che accada in modo naturale.

Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: “un giorno uscirò fuori, tu sarai lì, partirà una canzone e ti dirò di darmi un abbraccio”#GFVIP pic.twitter.com/xPIjTipxZs — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 27, 2020

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: i video invecchiati malissimo.

TOMMASO E FRANCESCO SI SONO PASSATI IL VINO CON LA BOCCA IO NON CI VOGLIO CREDERE #gfvip pic.twitter.com/nZdnsKo3Qj — Nads🌹// Ex(?)Zorzini stan (@_bloodmoon__) October 24, 2020