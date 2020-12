Francesco Oppini, uscito volontariamente dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso venerdì, è tornato in possesso dei suoi profili social ed è venuto a conoscenza della clamorosa rivelazione che Tommaso Zorzi ha prima fatto a Cristiano Malgioglio e successivamente a Stefania Orlando: quella in cui confessa di essersi innamorato di lui.

“Il problema è che è etero” ha detto Tommaso Zorzi ironizzando sul fatto che si sia sempre innamorato delle persone sbagliate, “Non a caso sono single da 7 anni“.

Quando Francesco era in casa Tommaso non ha mai ammesso apertamente della sua infatuazione, anche se Stefania (e gran parte di noi telespettatori) lo aveva capito.

“Si intuiva, ma io non ho mai voluto commentare. Tu non gliel’hai mai detto a lui perché non volevi metterlo in difficoltà. Non c’è niente di male. Tu non l’hai mai detto a lui perché non l’hai voluto mai mettere in difficoltà. E’ una cosa lecita e bella. I sentimenti nascono così non è che puoi chiedere il permesso, almeno sei stato onesto con te stesso e con chi ascolta”.