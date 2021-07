Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno chiuso l’amicizia (per volere di quest’ultimo) perché pare che Tommaso abbia scoperto alcuni scivoloni omofobi del passato (tutt’ora online sui social) di Francesco. Pare, ma non c’è certezza.

E se ieri a parlare è stata Alba Parietti:

“Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco”.