Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti del GF Vip 5 e proprio grazie al reality adesso ha un esercito di fan. Eppure dentro la casa di Cinecittà l’opinionista di Tiki Taka ha fatto qualche scivolone (Alba Parietti aveva addirittura chiesto la squalifica). Proprio di queste “battute infelici” Francesco ha parlato nel programma Incontri On The Road condotto da Rossella Di Pierro.

“Sono uscite male lo ammetto, però sono stato comunque punito andando al televoto. Ti dico che è un viaggio particolare in cui hai a che fare con realtà diverse dalle tue, hai il tempo per affezzionarti alle persone, di ragionare su ciò che hai sbagliato nella tua vita. Certo però che è anche un viaggio che crea molta confusione”.

“Che ne penso di Tommaso come opinionista all’Isola dei Famosi? Per me lui può fare davvero tutto. Io lo preferisco in veste di showman. Potrebbe condurre un programma a livello internazionale tranquillamente, se la cava benissimo con le lingue.

La sua vittoria al GF Vip? Per me meritava in assoluto lui di vincere. E’ qualcosa di pazzesco per la mentalità che ha, per quello che propone. Sul discorso sensibilità ci siamo trovati d’accordo subito e credo si sia visto”.