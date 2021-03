Francesco Oppini nella casa del GF Vip ha fatto qualche scivolone nei confronti di Dayane Mello e come se non bastasse la scorsa settimana – mentre era con suo padre – in una diretta Instagram si è reso protagonista di un altro episodio spiacevole. La modella brasiliana a Live Non è la d’Urso ha bacchettato l’ex coinquilino ed è tornata a farlo anche in un’intervista concessa a Casa Chi.

“Francesco Oppini è un uomo che ci sa fare tanto con le donne. Con me è stato educato in qualche momento, a me piaceva quella tensione che mi dava. Alla fine però non è proprio il mio genere di uomo lui. Ci sa davvero fare con le ragazze, poi ovviamente fa i suoi scivoloni, le cose che ha detto contro di me. L’altro giorno ho visto un altro video e posso dire ‘ma farti i ca…voli tuoi no? Suo padre che dice ‘quella lì’. Chi? Questa donna ha un nome e sono io. Come si permettono? Ma che mi lasciassero stare. Perché continua a sp******rmi e a farmi nominare anche dalla sua famiglia?!

Poi è normale che lui non mi piace. Anche se ho un’altra cultura sono una donna e deve rispettarmi. A me lui è crollato in una frazione di secondo. Ha perso ogni valore ai miei occhi”.