Mai come in questo Grande Fratello Vip 5 si sono creati dei fanclub scatenatissimi (e non solo in Italia), che si sono dati battaglia per portare i loro beniamini in finale. Qualcuno però ha esagerato e continua a farlo anche adesso che lo show è finito e i protagonisti sono tornati alla loro vita. In queste settimane Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini sta ricevendo insulti di ogni tipo e anche delle minacce. Diversi fan del GF Vip vogliono che il figlio di Alba Parietti si metta insieme a Tommaso Zorzi e arrivano anche a scrivere cose immonde a Cristina (per fortuna si tratta di un gruppo ristretto di fan-atici). Oggi pomeriggio la Tomasini ha pubblicato l’ultima minaccia ricevuta.

“Cristina che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al Gf Vip e nei camerini del GF Vip è stato anche con Elisabetta Gregoraci. Sei hai in mente di sposare Francesco Oppini devi aspettare che la madre crepi. Finché la Parietti è in vita scordati di sposarlo. Fai attenzione che sei sotto controllo. Ti vediamo sia in strada e nella tua tipa dove vivi. Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita”.

Cristina ha commentato il disgustoso messaggio ricevuto in una delle sue stories: “In questi giorni ho letto di tutto sulla mia persona e non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti. Però mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole“.

Solo una mente disturbata può partorire un messaggio del genere. Questo va anche oltre al fanatismo e servono delle cure.

Cristina è sempre stata dalla parte di Tommaso e Francesco un’altra persona avrebbe fatto di tutto per distruggere questa amicizia. È una ragazza gentile é educata e non si merita tutto questo. Ha fatto benissimo a pubblicare quel messaggio #iostoconCristina — GUARDAQUAILMIOTROFEO💙 (@Silvia18036649) March 27, 2021

Cristina è dal primo giorno che viene riempita di odio dalle invasate che sperano a tutti i costi nella coppia Francesco Tommaso. Ora tutti la buttano sull’ironia ma 9 tweet su 10 sono rivolti a lei con i soliti nomignoli. L’ironia poi ad un certo punto diventa ossessione.#tzvip — ✨Fausta✨ (@n_fausta) March 27, 2021

Cristina, la ragazza di Francesco Oppini non è mai stata gelosa di Zorzi.

“Questo rapporto è bellissimo, è una cosa splendida. Non ho ancora conosciuto Tommaso ma lo farò presto. C?è stata una chiamata, eravamo insieme io e Fra, sono rimasta muta rispettando la loro chiacchierata. Poi Francesco mi ha introdotta ed eravamo in imbarazzo io e Tommy. C’è stato un saluto veloce, è stato molto carino e ci ha invitato a casa sua. Su Dayane è diverso, preferivo restare un passo indietro a tutto. Ho preferito non espormi.Ci sono stati alcuni comportamenti che all’interno della casa non mi sono piaciuti. Come i comportamenti con Dayane, ad esempio. Capire determinate intimità che si creano nella Casa dall’esterno non si capisce, ma non mi sono voluta scagliare contro di lei cosa che potevo ma non ho voluto un confronto. Ho aspettato la sua uscita per confrontarmi con lui in privata sede”.