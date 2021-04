Alba Parietti ha spesso dimostrato la sua vicinanza alla comunità LGBT ed ha sempre condannato l’omofobia. In questi giorni un leone da tastiera ha insultato Francesco Oppini usando un termine omofobo. La Parietti non ha perso tempo ed ha asfaltato l’hater in questione.

“Se mi rode che secondo te lui è ri******e? No guarda, per niente. Se lo fosse sarei davvero contenta per lui. Il punto è che tua madre invece un figlio così idiota e così volgare, così ignorante come lo giustifica con le amiche e i parenti? Se io avessi un figlio gay sarei orgogliosa di averlo, ma se avessi un figlio come te, sarei veramente disperata”.

Colpito e affondato.

TI AMO TI AMO TI AMO TI AMO pic.twitter.com/6xGOsz7p0k — Marti (@scri1pted) April 16, 2021

Alba Parietti parla delle icone gay.

“Trovo meraviglioso nel mondo omosessuale la non ossessione della gioventù obbligata. Non sei una bella macchina che deve per forza avere meno di 25 anni. I gay, quando decidono che sei una loro icona, resti tale anche da decrepita. Per loro conta il simbolo, la forza, investono su di te e continui a essere importante per sempre”.

La Parietti sul rapporto di Francesco Oppini e Tommaso Zorzi.