Francesco Oppini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha colto l’occasione per rivedere Tommaso Zorzi e per confrontarsi su quanto accaduto nelle ultime ore, ovvero la dichiarazione d’amore che l’influencer ha fatto nei suoi confronti.

Francesco, ovviamente, l’ha friendzonato sottolineando che da parte sua c’è solo amicizia.

“Tu per me sei una persona importante […] tira dritto nel gioco e non mollare, perché io sono ancora qua e lo sono sempre anche quando non sono fisicamente qui in settimana. Non c’è niente di cui preoccuparsi. Non avere paura di nulla, io sono fuori e ti aspetto a prescindere. […] Non ti fare dei problemi, io sono qua, sono un tuo amico e ci sarò sempre. Sei una persona meravigliosa, sei giovanissimo, hai un mondo davanti e tu devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone. Sono un tuo amico a prescindere da tutto”.