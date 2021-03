Francesco Oppini ieri pomeriggio ha realizzato una diretta di gruppo su Instagram in compagnia del padre, Franco Oppini.

A domanda diretta “Quando tu hai avuto Dayane Mello che ti ha un po’ provocato e corteggiato, Cristina è andata un po’ in agitazione?“, l’ex gieffino ha risposto: “Sì è stata una situazione che da dentro non avrei mai capito, era semplice cameratismo, ma mio padre vuole sottolineare una cosa detta da Jerry Calà, mio padrino“.

Ed è qua che scatta il patatrac, perché il padre di Francesco Oppini, Franco Oppini – riportando una battuta di Jerry Calà – è caduto nella volgarità, facendo molto indignare i fan della modella brasiliana.

Ecco il video:

Dayane in più avrebbe provocato e corteggiato 0ppini, certo! 🤮 pic.twitter.com/KVAjNzQw7a

Ho trovato la diretta in cui Il padre di 0ppini ha riportato la battuta infelice di Calà.

Ed online è esplosa la polemica…

2021 qualcuno ancora si permette di dare la colpa una donna !

Voi siete matti ,siete da denucia penale per diffazione .

Come fandom da ora in poi faremo guerra queste persone ,faremo intervenire lo staff di dayane.! #exrosmello #mellos https://t.co/HokXHByQNI

— lolosmile ❤️🏳️‍🌈🇮🇹🇺🇸 (@lolosmile92) March 20, 2021