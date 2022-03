Durante il GF Vip 5 Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno instaurato una bellissima amicizia, durata per qualche tempo anche dopo la fine del programma. Poi però è successo qualcosa e i due hanno smesso di frequentarsi. Il figlio di Alba Parietti però non ha mai chiuso le porte all’amico: “L’amicizia con Tommy? I media hanno scritto tanto e molti chiacchierano. – ha dichiarato ad ottobre Oppini – Secondo me i legami quando sono veri sono anche recuperabili. E non dico che voglio recuperare, ma che se un rapporto è reale si può. A Tommaso ho voluto e voglio bene ancora adesso“.

Dopo mesi di maretta Francesco Oppini e Zorzi si sono rivisti e hanno chiarito. In un’intervista rilasciata nell’ultima puntata del GF Vip Party Francesco ha rivelato di aver rivisto Tommaso: “Chi sento del nostro GF Vip? ogni tanto sui social e Whatsapp parlo con Pierpaolo, ma non vedo mai Giulia però. Poi sento Giacomo Urtis, Zelletta, Enock, Elisabetta e Tommy. Lui l’ho rivisto recentemente, ma ovviamente non l’abbiamo fatto sapere. Se abbiamo fatto pace? ragazzi non c’era da far pace in realtà, c’era solo da vedersi. Tra l’altro la cosa non l’abbiamo nemmeno raccontata, perché per quanto mi riguarda era una roba da tenere un po’ per i fatti nostri. Perché non tutto va raccontato e pubblicizzato. Ormai non potete fare gossip, è una cosa successa già. Anzi vi dico che Tommaso vuol comprare un altro gatto“.

Tommaso però ha fatto una piccola smentita dopo l’intervista di Francesco Oppini…

Tommaso Zorzi su Francesco Oppini.

Lo scorso novembre a Verissimo Tommaso ha dichiarato: “Rimane un bel ricordo di quello che è stato. Posso dire che per me è stata una bellissima pagina di quel Grande Fratello Vip. Non rinnego nulla di quello che siamo stati. Però non abbiamo rapporti e nessuna quotidianità, non ci sentiamo da quest’estate. Ho visto mamma Alba in un hotel, ci siamo incontrati per caso e abbiamo parlato. Ci sono persone che incontri nella tua vita, ma poi le strade si possono separare. E in questo non c’è nulla di strano o sbagliato, succede. Con Francy ci sono stati 3 mesi intensi di convivenza. Poi però purtroppo si sono congelati i rapporti. Visioni della vita diverse, ognuno ha la sua. Ma non rinnego il bene che gli ho voluto e che gli voglio. Però no, non ci parliamo in questo momento, questa è la situazione. Ne ho parlato con te per la prima volta perché mi hai messo a mio agio“.

Cos’è la vera amicizia? Tommaso e Francesco non hanno bisogno di parole né di definizioni… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/zntgS3f9AD — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021