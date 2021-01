Il rapporto tra Francesco Oppini e Dayane Mello è tra i più complicati di questo GF Vip 5. I due hanno iniziato il percorso nel reality da amici, con una forte complicità, ma dopo qualche settimana hanno finito per non sopportarsi. Da quando è fuori il figlio di Alba Parietti non ha risparmiato frecciatine e critiche per la gieffina, che oggi è sbottata. Durante una chiacchierata con Carlotta e Rosalinda, la Mello si è lamentata delle shade di Francesco Oppini ed e ha detto: “Io vi dico, se oggi lui lo becco ancora a parlare di me, io lo ammazz… io, io, io stai zitto, stai zitto“. La Cannavò ha fermato subito l’amica: “Eh, hey. Io come i bambini devo fare con te. Invece è peggio se fai così“.

Ovviamente su Twitter è scoppiato il caso del giorno e la ‘Polizia’ del noto social ha iniziato a chiedere la squalifica della concorrente. Inutile imbracciare i forconi, Samantha De Grenet ha usato parole molto più dure per Stefania Orlando ed è ancora in casa. In entrambi i casi infatti non si tratta di minacce, né Dayane, né Samantha vogliono far fuori nessuno, ma sono espressioni (forti) che possono scappare a tutti, sono modi di dire.

“Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare io lo ammaz-” bloccata solo da Rosalinda. PROVATE A GIUSTIFICARE DAYANE ANCHE QUESTA VOLTA#TZVIP #GFVIP pic.twitter.com/hmYhHFHkpq — Libera🌸 (@__occhiprofondi) January 4, 2021

Francesco Oppini su Dayane Mello.